Kartonowe drony zniszczyły samoloty warte miliard dolarów

Na filmie pokazano, jak kartonowy dron na pokładzie z ładunkiem wybuchowym nadlatuje na cel oznaczony słynnym rosyjskim znakiem Z i nagle eksploduje. Test miał za zadanie pokazać precyzję w sterowaniu maszyną i aktywacji ładunków wybuchowych.

Dron oferuje do 120 km zasięgu, może przenosić do 5 kg ładunków wybuchowych i pozostać w powietrzu do 3 godzin. Firma je produkująca, czyli Sypaq Corvo z Australii, ma dostarczać ukraińskiej armii ok. 100 dronów miesięcznie, jednak jest możliwość rozszerzenia zamówienia. Cena jednego drona to zaledwie 8 tysięcy dolarów.