Ten pocisk może zrewolucjonizować artylerię. To Excalibur na sterydach

Artylerię czeka przełom. Nowy pocisk podkalibrowy leci na ogromne odległości

BAE Systems nie podaje dokładnie jaki zasięg celnego ostrzału osiągnął XM1155-SC. Wiadomo jednak, że pobił wcześniejsze rekordy projektu XM1155, w którym armia USA opracowuje nową kierowaną amunicję kalibru 155 mm dla artylerii. Na początku 2022 wcześniejsza wersja pocisku BAE Systems trafiła w cel oddalony aż o 110 kilometrów. Nowy pocisk pobił tę liczbę.

Zdjęcie Testowany pocisk został wystrzelony z eksperymentalnej haubicy XM907E2, będącej zmodernizowaną wersją M109A6 Paladin z dłuższą armatą 58 kalibrów / @RemigiuszWilk / Twitter

Nawet jeśli rekord testów został podwyższony o parę kilometrów, jest to wielkie osiągnięcie. To, co jest tak samo ważne, jak zasięg pocisku, to jego rodzaj. XM1155-SC jest bowiem pociskiem podkalibrowym, czyli amunicją wykorzystywaną w czołgach i działach przeciwpancernych, a nie haubicach.

Zdjęcie Pocisk XM1155-SC podczas wystrzału. Amunicja podkalibrowa ma mniejszą średnicę niż armata, która ją wystrzeliwuje, dlatego wyposażona jest w specjalne prowadnice tzw. saboty, które utrzymują pocisk w lufie i odczepiają się po wystrzeleniu. Pozwala to połączyć siłę wystrzału większego działa, z wartościami balistycznymi lżejszego pocisku, dając lepszy zasięg i celność / BAE Systems / domena publiczna

XM1155-SC ma być pociskiem artyleryjskim kierowanym, tak więc będzie musiał także trafiać w ruchome cele m.in. czołgi. Jeśli BAE Systems udałoby się utrzymać przy nich efektywny zasięg swojego pocisku, może to przynieść przełom dla współczesnej artylerii.

Ten udany test potwierdza, że nasz projekt Podkalibrowego Pocisku Artyleryjskiego o Zwiększonej Śmiertelności może niszczyć cele na dalekim dystansie zasięgu, pozwalając przejść do dalszych testów, w celu podwojenia zasięgu względem już istniejących pocisków kierowanych oraz wykrywania stałych i ruchomych celów dzięki czujnikom Brent Butcher, wiceprezes i dyrektor generalny ds. systemów broni w BAE Systems

Następca popularnego pocisku Excalibur?

O tym, jak artyleryjska amunicja kierowana obecnie króluje na polach bitwy, pokazuje pocisk Excalibur w Ukrainie. Żołnierze mogą wystrzeliwać je nawet odległość nawet 50 kilometrów z pomocą zachodniej artylerii kalibru 155 mm. Excalibur jest sterowany podczas lotu, co umożliwia precyzyjne trafienie z marginesem błędu do 4 metrów.

Excalibur to jedna z ulubionych broni Ukraińców, która pomaga im skutecznie zwalczać Rosjan. Jego zasięg i precyzja pomogły m.in. w letniej kontrofensywie i odbiciu Chersonia. Dziś, jeśli widzimy filmy ze zniszczenia rosyjskiego sprzętu ogniem artyleryjskim, bardzo możliwe, że oglądamy właśnie Excalibura w akcji.