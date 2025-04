To niezwykłe zjawisko jest skutkiem potrójnej koniunkcji Wenus, Jowisza i Księżyca w jego cienkiej fazie sierpa. Najlepiej oglądać ją tuż po zachodzie słońca. Będzie widoczna między godziną 20:15 a 21:00, w zależności od regionu, kiedy niebo przyciemni się na tyle, by można było dostrzec gołym okiem to rzadkie wydarzenie, ale nie zostanie jeszcze stłumione przez światło innych gwiazd.