W zamyśle chyba nagranie miało być jak najbardziej efekciarskie i dramatyczne. I trzeba przyznać, Rosjanom się to udało. Co prawda możliwe, że kosztem życia jednego żołnierza, no ale czego się nie robi dla sławy.

Patent na walkę z antywojennymi hasłami prosto z Petersburga

Z początku inwazji na Ukrainę, w Rosji miały miejsce dość duże protesty antywojenne, z czym Kreml oczywiście walczył. Jednak władzom grzały się styki w głowie, gdy jakaś forma protestu nie mogła zostać rozwiązana milicyjną pałką.

W marcu na zamarzniętej rzece Mojka w Sankt Petersburgu ktoś wyrzeźbił napis "Nie dla wojny".

Zdjęcie Antywojenny napis z rana / @EilishHart / Twitter

Oczywiście władze miasta szybko wysłały służby do usunięcia napisu. No i tu pytanie, jak to zrobili? Rozbili lód za pomocą petard? Nie. Ostrzelali napis z kałasznikowa? Nie. Dopisali coś, żeby wiadomość miała inną treść np. "nie dla wojny rosyjsko-rosyjskiej". Nie, to już wymaga myślenia. Zamiast tego... pomalowali wyrzeźbiony napis farbą.

Zdjęcie Ponoć pomysł usunięcia napisu w ten sposób wymagał pracy tęgich głów z Uniwersytetu Petersburskiego / @EilishHart / Twitter

Choć pomalowali to za dużo powiedziane, bo w połowie farba się skończyła i resztę przysypali ziemią... dzięki czemu w sumie napis stał się bardziej zauważalny.



Zdjęcie A tak wyglądał napis na wieczór. Prowizorkę tę oceniamy na mocne 2/10 / @IlyaMatveev_ / Twitter

Starcie tytanów. Rosyjski żołnierz vs. drzwi

Tu mamy klasyka, który w pewnym momencie stał się wręcz symbolem rosyjskiej armii w Ukrainie.

Podczas walk o Chersoń jeden z rosyjskich żołnierzy postanowił zrabować sklep z elektroniką TechnoHose. Zadanie jednak okazało się trudniejsze niż atakowanie ufortyfikowanych pozycji ukraińskich żołnierzy. Wyszło na jaw, że rosyjski żołnierz nie jest w stanie poradzić sobie z drzwiami zamkniętego sklepu. Proszę zresztą zobaczyć.

Wideo youtube

Tłumaczy to w sumie, dlaczego rosyjska armia tak (nie)radzi sobie na wojnie. Skoro jej żołnierze nie mogą poradzić sobie z zamkniętymi drzwiami, to jak w ogóle mają sobie poradzić z wyszkoloną armią ukraińską?

Zdjęcie Tak wielka bitwa została szczególnie zapamiętana przez internautów / @ErikMineo / Twitter

Najdziwniejsza rzecz całej wojny

Przypadków zaskakujących i dziwacznych zdarzeń Rosjan w czasie wojny można byłoby wyliczać w nieskończoność. Nie to jest tu jednak celem. Wszystkie bowiem historie wojny, pokazują fakt, że największym dziwactwem było samo wypowiedzenie wojny. Wojny, która pokazuje prawdziwą twarz dzisiejszej Rosji.

Coraz to głupsze akcje Rosjan na wojnie na pewno też nie sprawią, że wojna się skończy. Są jednak idealnym dowodem na to, że Rosji nie trzeba się bać i nawet w tak trudnym czasie można się pośmiać z "Rosji jako stan umysłu". Bo pamiętajmy, że żarty i śmiech z takich historii nadal mogą nam pomóc poradzić sobie z sytuacją i absolutnie nie odbierają jej powagi.