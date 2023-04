Co jakiś czas do sieci trafiają nagrania pokazujące niszczony sprzęt wojskowy, na który Rosjanie wydali ciężkie pieniądze, a Ukraińcy puszczają go z dymem. Nic dziwnego, że na froncie pojawia się sprzęt wyciągnięty z muzeum.

Tym razem do sieci trafiło nagranie zniszczonego rosyjskiego radaru. Choć zostały jedynie szczątki, zidentyfikowano go jako 1L119 Nebo-SVU (Небо-СВУ, 1Л119) - pierwszy zniszczony radar obrony powietrznej tego typu.