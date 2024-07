To cały ekosystem! Ukraińskie startupy stworzyły armię tanich robotów

Jak pisze AP, inżynierowie deklarują, że czerpią inspirację z artykułów w magazynach obronnych lub filmów online, aby tworzyć podobne platformy po obniżonych cenach, a uzbrojenie lub inteligentne komponenty dodawane są później w zależności od potrzeb. W taki właśnie sposób powstał wspomniany już Odyssey, który z miejsca budzi skojarzenia ze słynnym estońskim THeMISem.

Walczymy z ogromnym krajem, który nie ma żadnych ograniczeń w zakresie zasobów. Rozumiemy, że nie możemy poświęcić wielu istnień ludzkich. Wojna to matematyka dodaje Denisenko.

Odyssey to dopiero początek

Odyssey ma wielkość samochodu, waży 800 kilogramów, może przejechać do 30 kilometrów na jednym ładowaniu akumulatora i wygląda jak mały pozbawiony wieży czołg. Prototyp pełni funkcję platformy ratowniczo-zaopatrzeniowej, ale można go zmodyfikować tak, aby mógł przenosić zdalnie sterowany ciężki karabin maszynowy lub ładunki do usuwania min.

To jednak nie wszystko, co przygotowuje UkrPrototyp, bo firma pracuje właśnie nad projektami obejmującymi zmotoryzowany egzoszkielet, który zwiększyłby siłę żołnierza oraz pojazdami do transportu wyposażenia żołnierza, a nawet pomagającymi mu wspinać się po pochyłościach.

Zrobimy wszystko, aby technologie bezzałogowe rozwijały się jeszcze szybciej. Rosyjscy mordercy wykorzystują swoich żołnierzy jako mięso armatnie, podczas gdy my tracimy naszych najlepszych ludzi napisał Fiodorow w poście internetowym.