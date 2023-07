To jakiś kosmos. Ukraińcy pokazali tysiące dronów

Armia Dronów w Ukrainie. Tysiące urządzeń na froncie

Wojna w Ukrainie pokazała, że tego typu urządzenia to przyszłość pola walki. Dzięki nim, bez narażania życia żołnierzy i personelu wykonywać najbardziej karkołomne misje na froncie. Od początku agresji rosyjskiej, SZU zniszczyły za pomocą dronów w sumie setki czołgów, wozów opancerzonych, pojazdów transportowych, systemów artyleryjskich i wojny elektronicznej.

Niemal wszystkie kraje NATO dostarczyły do Ukrainy najróżniejsze drony. Z Polski dotarły tam m.in. urządzenia Warmate w roli amunicji krążącej. Urządzenia idealnie sprawdziły się przy atakach na rosyjskie wyrzutnie rakietowe i artyleryjskie. Nie zabrakło też dronów od polskich darczyńców w postaci tureckich Bayraktarów.

Siły Zbrojne Ukrainy obecnie dysponują grubymi tysiącami dronów. Większość z nich to urządzenia kamikadze. Władze przyznają, że każdego dnia wykorzystuje się na polu walki dziesiątki tych maszyn, dlatego tak ważne jest stałe uzupełnienie floty. Co ciekawe, coraz więcej Ukraińców zgłasza się, by w swojej służbie w armii stać się operatorami dronów. Przeważnie szkolenie z obsługi tych maszyn trwa kilka godzin.