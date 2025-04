O tym, że Japończycy pracują nad projektem działa elektromagnetycznego, wiemy już od dłuższego czasu. Ba, w ubiegłym roku wysłali nawet do Stanów Zjednoczonych grupę naukowców, którzy mieli wesprzeć Amerykanów w opracowaniu ich wersji tej broni . Bo chociaż USA zdecydowały jakiś czas temu, że porzucają pomysł railguna dla US Navy i skupiają się na broni hipersonicznej, niedawno znowu zmieniły zdanie w tym temacie. Badacze mieli wymienić się doświadczeniami i tym samym przyspieszyć rozwój tego rodzaju broni w obu krajach.

Jak sugerują branżowi analitycy, system ma być wspierany przez jednostkę zasilającą nowej generacji, wykorzystującą cienkowarstwowe kondensatory ceramiczne oraz elementy z tlenku galu. Dzięki temu system działa przy użyciu modułu energetycznego o wielkości ok. jednej dziesiątej rozmiaru starszych rozwiązań, co może znacząco zwiększyć szanse na mobilne zastosowanie broni elektromagnetycznych.

Mówi się, że japońskie działo elektromagnetyczne będzie w stanie wystrzelić pocisk o wadze 320 gramów z ponad sześciokrotną prędkością dźwięku, czyli około 8 tys. kilometrów na godzinę. Żywotność japońskiego projektu szacowana jest na nieco ponad 120 strzałów i chociaż to zdecydowanie mniej niż w przypadku konwencjonalnej artylerii, w kategorii broni elektromagnetycznej jest to wynik bardzo dobry. Bo warto tu pamiętać, że siły działające na pocisk praktycznie momentalnie przyspieszający do prędkości rzędu kilku prędkości dźwięku, są tak ekstremalne, że powodują szybką degradację nawet najtrwalszych materiałów.