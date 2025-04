Ogromny transport najnowszych wozów bojowych w Rosji

Rosyjski koncern obronny Rostec poinformował o transporcie na front nowej partii potężnych i najnowszych wozów bojowych piechoty BMP-3. Mają one wziąć udział w obronie swojej ziemi w obwodzie kurskim i biełgorodzkim. Putin ma mało czasu. Niebawem może dojść do wymuszenia na nim przez Donalda Trumpa zawieszenia działań wojennych i przez to straci część terytorium własnego kraju.