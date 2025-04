Czeskie czołgi T-72M to zmodyfikowana wersja radzieckiego czołgu podstawowego T-72, który został wprowadzony do służby w latach 70. XX wieku. Czechosłowacja, będąca wówczas częścią bloku wschodniego, produkowała i eksploatowała te maszyny na licencji ZSRR. Po rozpadzie Czechosłowacji w 1993 roku, Czechy odziedziczyły znaczną liczbę tych czołgów, które następnie były modernizowane, aby dostosować je do współczesnych standardów.

T-72M to eksportowa wersja T-72, charakteryzująca się nieco uproszczoną konstrukcją w porównaniu do oryginalnych modeli radzieckich, takich jak T-72A. Wyposażony jest w armatę gładkolufową kalibru 125 mm, zdolną do strzelania różnymi typami amunicji, w tym pociskami przeciwpancernymi i kierowanymi. Pancerz składa się z kombinacji stali i laminatów, choć w wersji M jest mniej zaawansowany niż w późniejszych wariantach, takich jak T-72B.

Jego pancerz, wykonany ze stali o grubości do 33 mm z przodu, chroni przed bronią strzelecką i odłamkami, ale jest niewystarczający wobec nowoczesnych środków przeciwpancernych. Napędza go silnik wysokoprężny UTD-20 o mocy 300 KM, umożliwiając prędkość do 65 km/h na drodze i pływanie z prędkością 7 km/h dzięki zdolnościom amfibijnym. BVP-1 może przewozić do 8 żołnierzy desantu oprócz trzyosobowej załogi, co czyni go wszechstronnym pojazdem do wsparcia piechoty. Niestety, brak na jego pokładzie zaawansowanej elektroniki i ograniczona ochrona sprawiają, że w obecnych realiach jest uznawany za przestarzały.