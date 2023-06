Nowoczesna obrona polskiego nieba

System "Mała Narew" to krok ku unowocześnieniu już w większości przestarzałej obrony powietrznej w Polsce. Dalej duża część wyposażenia naszej obrony to sprzęt postsowiecki jak S-125 Newa z lat 70. Dlatego "Mała Narew" obok m.in. systemów Patriot czy Pilica+ stanowi tak ważną modernizację.

"Mała Narew" to połączenie sprzętu polskiego i brytyjskiego. Londyn przekazał do niego wyrzutnie iLauncher i pociski rodziny CAMM (Common Anti-Air Modular Missile), które mogą atakować cele na odległość 25 kilometrów. Pociski te mają niezwykłą cechę tzw. "zimnego startu". Najpierw ą katapultowane, po czym włączają się w nich niewielkie silniki korygujące, ustawiające pocisk na cel i dopiero wtedy odpalany jest główny silnik. Sprawia to, że CAMM może atakować cele na bardzo małej odległości, przez co załoga jest w stanie przechwycić go, nawet jeśli ich zaskoczy, bądź leci bardzo nisko.

Zdjęcie Polska do modernizacji swojej obrony powietrznej pozyskuje także ulepszone pociski CAMM-ER o zwiększonym zasięgu 45 kilometrów. / 18 Dywizja Zmechanizowana / Twitter

Każdy zestaw "Mała Narew" składa się z trzech wyrzutni mających po osiem pocisków. Prócz nich wszystkie elementy są polskie. Mowa tu o stacji radiolokacyjnej Soła (urządzenie przejściowe), stacji kierowania ogniem Zenit, czy wozy transportowe firmy Jelcz, która produkuje także platformy dla wyrzutni.

W jednym momencie system "Mała Narew" może jednocześnie śledzić do 24 obiektów. Jego głównym celem ma być ochrona przed pociskami manewrującymi oraz dronami. To efekt zaobserwowanych działań w Ukrainie, gdzie te rodzaje broni dokonują często największych zniszczeń.

Rozwój polskiej obrony powietrznej

"Mała Narew" to część projektu głębokiej modernizacji i integracji polskiej obrony powietrznej "Narew". Służąc do osłony wojska na krótkim zasięgu, ma uzupełniać system obrony na średnim zasięgu "Wisła", które korzystają z systemów Patriot. Obok tego tworzony jest program Pilica+, do obrony na krótkim i bardzo krótkim zasięgu.

Narew z Pilicą mają także wykorzystywać tę samą broń z wyrzutniami iLauncher oraz pociskami CAMM. W ramach rozwoju przewidywane jest nie tylko zaopatrywanie wojska w nowe systemy, ale także rozbudowa przemysłu zbrojeniowego i m.in. produkowanie w przyszłości pocisków CAMM we współpracy z Wielką Brytanią.