Ukraińcy masowo niszczą rosyjskie Ka-52

Ka-52 to główne śmigłowce szturmowe Rosjan, które dają się we znaki Ukraińcom. To latający czołg, który dzięki sześciu punktom mocowania na skrzydłach, może przenosić różne rodzaje broni od bojowych, od dodatkowych działek 30mm 2A42, poprzez niekierowane pociski S-8, aż właśnie po kierowane pociski Wichr czy Ataka.

Niemniej często padają łupem ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, zwłaszcza w postaci ręcznych wyrzutni MANPADS. Jeden żołnierz może zniszczyć nimi Ka-52, które kosztują powyżej 16 milionów dolarów. Do tej pory, z przedwojennej floty, zostało około 150 takich śmigłowców, Rosjanie bezpowrotnie stracili 39 maszyn, co jest prawdziwą zagładą.