Wydarzenie to miało miejsce 24 czerwca 2023 roku w Woroneżu podczas tzw. "buntu Prigożyna", kiedy Jewgienij Prigożyn, lider Grupy Wagnera , zainicjował zbrojne powstanie przeciwko rosyjskiemu dowództwu wojskowemu. Na opublikowanym materiale wideo widoczne jest trafienie śmigłowca pociskiem, a następnie katapultowanie się pilotów i oderwanie łopat wirnika. Załoga, w tym dowódca eskadry pułkownik Aleksiej Worożcow, nie przeżyła zdarzenia.

Incydent miał miejsce w obwodzie woroneskim, gdy kolumna Wagnerowców zmierzała w kierunku Moskwy, a rosyjskie siły zbrojne usiłowały powstrzymać ich marsz. Ka-52, znany jako "Aligator", to nowoczesny śmigłowiec szturmowy , a jego strata była jedną z wielu poniesionych przez rosyjskie lotnictwo podczas tego krótkotrwałego konfliktu wewnętrznego.

Użycie MANPADS, prawdopodobnie systemu Strzała-10 , przez Wagnerowców świadczy o ich zdolnościach bojowych i dostępie do zaawansowanego uzbrojenia przeciwlotniczego. Te dramatyczne wydarzenia były częścią chaosu, który ogarnął Rosję w tamtym czasie, podkreślając napięcia między Kremlem a Grupą Wagnera.

Rosyjska armia miała stracić od początku wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie co najmniej 66 sztuk śmigłowców Ka-52. "Aligator" to rosyjski śmigłowiec szturmowy nowej generacji, opracowany przez biuro konstrukcyjne Kamowa. Jest to dwumiejscowa wersja śmigłowca Ka-50 "Czarny Rekin", zaprojektowana z myślą o zwiększeniu skuteczności bojowej dzięki współpracy dwóch członków załogi: pilota i operatora systemów uzbrojenia.