Mowa tutaj o ASCALON (ang. Autoloaded and Scalable Cannon for Light Operational Needs). Jest to nowoczesny system artyleryjski opracowany przez francuską firmę Nexter Systems (obecnie część KNDS). Jest to zaawansowana technologicznie broń przeznaczona głównie dla lekkich i średnich pojazdów opancerzonych, takich jak czołgi czy wozy bojowe. ASCALON wyróżnia się modularną konstrukcją, która pozwala na dostosowanie jej do różnych kalibrów i potrzeb operacyjnych, co czyni ją wyjątkowo wszechstronną na współczesnym polu walki.