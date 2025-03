Eksperci militarni z serwisu Defence Express informują, że nastąpiło wyraźne ożywienie w amerykańskim centrum logistycznym na lotnisku w rzeszowskiej Jesionce. Lądują tam najpotężniejsze na świecie samoloty transportowe wypełnione po brzegi sprzętem wojskowym. Wszystko wskazuje na to, że niebawem Ukraińcy będą mieli na froncie zdecydowanie większe wsparcie pancerne.

Obserwatorzy transportów lotniczych do Polski wykryli bowiem najnowszą misję realizowaną przez Boeinga C-17 Globemaster III. Maszyna wystartowała wczoraj (26.03) z bazy wojskowej Ali Al Salem w Kuwejcie i wszystko wskazuje na to, że dostarczyła do Jesionki ciężki sprzęt pancerny, w tym czołgi.