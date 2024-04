Transportery z Polski zauważone na froncie na Ukrainie

Transportery Oncilla z Polski zauważone na Ukrainie

Okazuje się, że funkcjonariusze zachwalają polski wóz. Twierdzą, że zapewnia znakomitą mobilność na trudnym terenie i ochronę. Wozy Oncilla dowodziły już, że potrafią uratować życie nawet po najechaniu na minę. Według Ukraińców, Oncilla wyposażona w karabin maszynowy jest idealnym wozem do szturmowania rosyjskich pozycji. Szczególnie przydatne są kamery termowizyjne dla kierowcy i dowódcy.

Ukraina posiada ponad 30 tych wozów jeszcze przed wybuchem wojny na pełną skalę w lutym 2022 roku. Oncilla to wynik polsko-ukraińskiej współpracy. Stanowi polski wariant ukraińskiego transportera Dozor-B, produkowany przez firmę Mista ze Stalowej Woli na licencji pozyskanej w 2013 roku. Względem pierwowzoru charakteryzuje się podniesieniem jakości wyposażenia do standardu NATO, zwłaszcza w kwestii ochrony. Pancerz wozu zrobiono z polskiej stali Armstal 500.

Czym jest polski transporter opancerzony Oncilla?

Oncilla to uniwersalny pojazd, służący głównie do rekonesansu i transportu żołnierzy, jednak Mista wraz z ukraińską firmą KB Beryl pracują nad kolejnymi, bardziej specjalistycznymi wersjami pojazdu jak mobilny radar czy ambulans. Zaletą pojazdu jest możliwość instalacji wielu modyfikacji np. bezzałogowej wieży, sterowanej zdalnie przez dowódcę.

Oncilla mierzy ok. 5,5 m długości oraz ok. 2,5 m szerokości. Na pokładzie zamontowany jest, w zależności od wersji, silnik DEUTZ BF 4M 1013 FC o mocy 190 KM lub IVECO NEF 4 ENTC o mocy 209 KM. Oczywiście, nie zabrakło napędu 4x4 i sporego prześwitu, który pozwala pokonywać trudny teren. Na utwardzonych drogach wydajny silnik bez problemu może rozpędzić transporter do nawet 120 km/h i zapewnić mu zasięg do 750 kilometrów.