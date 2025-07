Turecka armia testuje GAZAP. Można zobaczyć wielką moc tej broni

Eksperci militarni nie mają wątpliwości, że GAZAP ma być straszakiem dla wrogów Turcji , a takich nie brakuje na Bliskim Wschodzie. Co ciekawe, wystarczy detonacja kilku takich bomb w dużym mieście, by pozbawić życia dziesiątki tysięcy ludzi.

Substancje te mogą obejmować związki chemiczne, takie jak tlenek etylenu, propylen czy sproszkowane metale (np. aluminium). W drugim etapie następuje zapłon tej mieszanki, co prowadzi do gwałtownej eksplozji. W odróżnieniu od tradycyjnych materiałów wybuchowych, takich jak trotyl, broń termobaryczna wykorzystuje tlen z otoczenia do reakcji, co zwiększa jej siłę rażenia.