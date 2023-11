Fabrique Nationale Herstal, znane również jako FN Herstal, czyli jeden z największych w Europie producentów małej broni wojskowej, który działa na rynku już od 1889 roku, zaprezentował swój nowy pomysł na "inteligentną broń". Karabinek FN Smart ProtectoR-303T strzela gumowymi kulami, które pozwalają na precyzyjne celowanie, ale jednocześnie rozpadają się po uderzeniu, aby zapobiec penetracji i powodują odczucia podobne do uderzenia pałką.

Inteligentny system nie pozwala strzelać w głowę

Urządzenie wykorzystuje do strzelania nabojami kalibru 12,55 mm sprężone powietrze, co pozwala na osiągnięcie zasięgu operacyjnego 5-25 metrów. Co jednak najciekawsze, dzięki cyfrowemu inteligentnemu celownikowi, pistolet może identyfikować ludzkie głowy i unikać strzelania do nich, co znacznie zmniejsza ryzyko poważnych obrażeń.

Nowy FN Smart ProtectoR-303T jest używany głównie przez organy ścigania, gdzie należy unikać użycia śmiercionośnej siły, na przykład podczas kontroli tłumu, zamieszek, codziennych patroli i bezpieczeństwa publicznego podczas dużych wydarzeń czytamy w oświadczeniu prasowym.