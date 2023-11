Chociaż nazwa irańskich dronów Shahed-136 wykorzystywanych przez Moskwę do atakowania ukraińskich miast pojawia się w relacjach medialnych zdecydowanie częściej, to z dronami Lancet rosyjskiej produkcji Siły Zbrojne Ukrainy mają największy problem. Można je odpalać z mobilnej platformy, do ich rozmieszczenia wystarczy jedna osoba, która może być jednocześnie operatorem, a prędkość do 100 km/h i zasięg do 40 km umożliwiają zadawanie naprawdę dotkliwych strat. Szczególnie że modele Lancet-3 znajdują się w arsenale rosyjskiej armii niemal od wybuchu wojny, więc żołnierze mogli dobrze je poznać i nabrać doświadczenia, a na front trafiają też ulepszone wersje samego sprzętu.

"Pirania" zjada drony Lancet na śniadanie

To właśnie dlatego ukraińska firma Pirania-Tech postanowiła opracować kompleksowe rozwiązanie do walki z tym zagrożeniem, które przeszło niedawno próby terenowe i trafiło właśnie do masowej produkcji, co ogłosił w mediach społecznościowych ukraiński minister transformacji cyfrowej Mychajło Fiodorow. A mowa o Piranha AVD 360, najnowocześniejszym radioelektronicznym systemie walki, zaprojektowanym do ochrony pojazdów opancerzonych i personelu wojskowego przed rosyjskimi dronami.