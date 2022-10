Testy egzoszkieletu nowego systemu Forge System przeprowadzono na początku października. Podczas nich żołnierzom udało się przejść serię ćwiczeń, zakładających podstawowe czynności np. przy rozładunku i załadunku potężnego samolotu C-17 Globemaster III. Testy wykazały, że dzięki egzoszkieletowi w bardzo krótkim czasie można przenosić ciężary o wadze nawet 1,5 tony.



Zdjęcie Napędzany pneumatycznie egzoszkielet, opracowała firma ROAM Robotics, która bierze udział w programie rozwoju technologii, zapoczątkowanym przez armię USA / Patrick O’Reilly/U.S. Air Force / materiały prasowe

Egzoszkielety przyszłością amerykańskiej logistyki

Technologia egzoszkieletów może niedługo na dobre wejść do armii Stanów Zjednoczonych. Na razie nie ma tu jednak mowy o wykorzystaniu bojowym. Dotychczasowa technologia egzoszkieletów jak jest bardzo obiecująca, to jednak nie ma dla niej jeszcze na polu walki takiego zastosowania, które rekompensowało ich duże koszty. Co innego, jeśli chodzi o logistykę wojenną.



Zdjęcie Egzoszkielety w armii amerykańskiej już od dawna wykraczają poza zwykłe sciencie fiction. Jednak pomimo rozbudowanych prac nad technologią, dalej musi znaleźć swoje zastosowanie / Lockheed Martin / materiały prasowe

Ten często zapomniany element militariów jest jednym z najważniejszych aspektów współczesnego wojska, które wpływa na losy wojny tak samo, jak działania na polach bitew. Szybkość, z jaką żołnierze mogą transportować sprzęt, jest więc kluczem do dobrego działania armii. Obecne egzoszkielety wydają się dla tego typu działań więc wręcz idealne.

Nowe egzoszkielety Forge System i ich możliwości

Forge System składa się z pneumatycznej aparatów na nogi i plecaka w którym znajduje się zasilanie. Podczas jego najnowszych testów na początku udało się zaprezentować wsparcie ich systemów w przenoszeniu wielkich ciężarów. Podczas nich dwóch żołnierzy ekipy logistycznej przy przenieśli 1,5 tonową paletę, nawet się przy tym nie pocąc. Standardowo potrzeba do tego nawet pięciu żołnierzy, którzy często mogą paść ofiarą poważnych kontuzji.

Jeśli egzoszkielety zostaną zoptymalizowane dla poszczególnych misji, będzie to oznaczało, że zespoły będą mogły ładować cięższe przedmioty na samoloty znacznie szybciej, przy użyciu mniejszej liczby osób, oszczędzając pieniądze rządu i podatników John Florio, zastępca dyrektora Centrum Szybkich Innowacji dla oficjalnego bloga U.S Air Force

Testy obejmowały także poruszanie się z egzoszkieletem w warunkach wzmożonej pracy na lotnisku. Wykazały one, że urządzanie nie przeszkadza w pracy i można nim operować, nawet w najbardziej intensywnych warunkach prac logistycznych na wojskowym lotnisku.



Zdjęcie Dzięki pomocy egzoszkieletu żołnierze byli w stanie sami przenosić ciężary, do których normalnie potrzebowaliby pomocy kilku osób / Patrick O’Reilly/U.S. Air Force / materiały prasowe

Inne sposoby na zastosowanie egzoszkieletów w amerykańskiej armii

Testy Forge System wykazały, że idealnie nadaje się do usprawnienia logistyki armii Stanów Zjednoczonych. Główny priorytet w rozwoju egzoszkieletów ma iść na razie we wprowadzenie technologii do masowego użytku na wojskowych lotniskach.

Jednak twórcy egzoszkieletów po tych testach zaczynają dostrzegać możliwości rozwinięcia techniki i wprowadzenia jej do nowych zadań amerykańskiej armii. Jak dalej nie ma tu mowy o zastosowaniu bojowym, to egzoszkielety mogłyby wspomóc amerykańską armię podczas misji medyków i działaniach ewakuacyjnych.

Widzę dodatkowe zastosowania dla tego egzoszkieletu, przede wszystkim w misjach ewakuacji lotniczej, gdzie nasz personel medyczny musi szybko przenosić chorych i rannych żołnierzy na tył samolotu. Musimy myśleć o bezpieczeństwie naszego personelu medycznego, ale także o bezpieczeństwie tych, których leczymy i ewakuujemy z miejsca zagrożenia - amerykański generał brygady John Andrus dla bloga U.S Air Force