Co to za pojazd? Oshkosh M-ATV to samochód opancerzony typu MRAP, czyli o zwiększonej odporności na miny i ataki z zasadzki, która bierze się m.in. ze specyficznej konstrukcji kadłuba z silnie opancerzonym podwoziem uformowanym w kształcie litery "V". Siły zbrojne USA wdrożyły program konstrukcji i produkcji takich pojazdów po doświadczeniach wojny w Iraku i Afganistanie, by ograniczyć ofiary śmiertelne na skutek tego typu ataków.

Oshkosh M-ATV opracowano jako bardziej mobilną wersję pojazdów Cougar i International MaxxPro, które przy masie prawie 20 ton znacznie zwiększały przeżywalność w zasadzkach z wykorzystaniem min-pułapek, ale miały problemy ze stabilnością i były mniej mobilne na górzystych i nieutwardzonych drogach Afganistanu. Pojazd został osadzony na zmodyfikowanym podwoziu najkrótszej ciężarówki rodziny MTVR, z zawieszeniem konstrukcji Oshkosh TAK-4, zapewniającym wysokie własności terenowe.

Oshkosh M-ATV - mobilność i ochrona przed minami

W efekcie Oshkosh M-ATV gwarantuje siłom zbrojnym sprawnie przemieszczanie się w trudnym nawet terenie, a jednocześnie ochronę na poziomie 4a według STANAG 4569 i chroni przy wybuchu pod kołem miny o masie do 10 kg TNT. Pojazd mieści kierowcę i czterech żołnierzy, a jego silnik wysokoprężny Caterpillar C7 o mocy 370 KM pozwala na osiągnięcie prędkości maksymalnej 105 km/h.



Jak przekonuje Oshkosh, pojazd może być wykorzystywany w misjach specjalnego rozpoznania i wykrywania celów, wywiadu wojskowego, konwencjonalnych i niekonwencjonalnych działań wojennych oraz jako zautomatyzowany system wsparcia dowodzenia klasy C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance). Co ciekawe, pierwszym użytkownikiem tych pojazdów spoza USA była Polska, kilka egzemplarzy miał do dyspozycji Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie.