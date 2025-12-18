Dron Windracers Ultra to naprawdę duża jednostka, charakteryzująca się rozpiętością skrzydeł sięgającą 10 metrów, która została zaprojektowana jako platforma logistyczna, łącząca cechy klasycznego samolotu i bezzałogowej platformy cargo. W standardowej konfiguracji może przenosić ładunek do 150 kg na dystansie przekraczającym 1000 km, a do tego jest w dużej mierze aluminiowa, co utrzymuje koszty produkcji na relatywnie niskim poziomie i upraszcza naprawy w warunkach polowych.

To hybryda drona i lekkiego samolotu

I chociaż głównym celem dronów Ultra pozostaje dostarczanie zaopatrzenia, ich architektura pozwala również na pełnienie innych funkcji, w tym rozpoznania i obserwacji, a nawet precyzyjnego zrzutu. Pomaga w tym modułowa ładowania, ze względów bezpieczeństwa nie ujawniono jej układu wewnętrznego, ale wiadomo, że pozwala na szybkie przeładowanie i dostosowanie do różnych typów misji.

Zaprojektowano ją tak, aby załadunek i rozładunek był naprawdę łatwy, a podłoga w luku jest modułowa, co oznacza, że można ją wymienić w bardzo krótkim czasie, aby podjąć się różnych misji

Dron korzysta z dwóch silników oraz zduplikowanego systemu sterowania lotem (to system, który posiada zapasowe niezależne kopie kluczowych komponentów, aby zapewnić ciągłość sterowania w razie awarii jednego z nich), co zwiększa odporność na awarie systemowe i zagrożenia zewnętrzne. Opcjonalne, system może zostać wyposażony w odporne na zakłócenia anteny GPS, które pomagają radzić sobie z interferencjami w środowisku walki elektronicznej.

Modernizacja do 200 kg i 2000 km

Windracers zapowiedział już modernizację platformy, która w nadchodzących miesiącach ma zwiększyć udźwig do 200 kg i jednocześnie wydłużyć zasięg do ponad 2000 km. To oznacza, że dron mógłby w przyszłości operować na odległościach porównywalnych z lotem Londyn-Kijów i dalej, co istotnie zwiększa zakres strategicznego wsparcia logistycznego.

Aktualna linia produkcyjna Windracers, zlokalizowana w Fareham w Wielkiej Brytanii, jest w stanie wyprodukować do 10 dronów Ultra miesięcznie, a w perspektywie najbliższych dwóch lat planowane jest podwojenie mocy produkcyjnych. Firma wskazuje, że maszyny o podobnym połączeniu udźwigu i zasięgu są na rynku rzadkością i nie mają bezpośrednich odpowiedników.

