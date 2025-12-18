Ukraina dostała dziesiątki ciężkich dronów Ultra. Ogromna zmiana na froncie

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Ukraina otrzymała dziesiątki brytyjskich dronów logistycznych Windracers Ultra, które odgrywają coraz ważniejszą rolę w dostarczaniu zaopatrzenia na front. Te bezzałogowe jednostki o dużym udźwigu trafiają do ukraińskich sił zbrojnych w ramach zachodniego wsparcia, a ich liczba ma rosnąć w nadchodzących miesiącach wraz z kolejnymi dostawami i zwiększeniem mocy produkcyjnych producenta.

Złożony samolot bez poszycia z widocznym silnikiem i dwoma śmigłami stoi w hangarze, obok dwóch osób obserwujących konstrukcję. W tle warsztatowe wyposażenie i skrzynie.
Od linii produkcyjnej w Fareham do frontu. Drony Ultra zmieniają logistykę ukraińskiej armiiUkrainian Military YouTubeYouTube

Dron Windracers Ultra to naprawdę duża jednostka, charakteryzująca się rozpiętością skrzydeł sięgającą 10 metrów, która została zaprojektowana jako platforma logistyczna, łącząca cechy klasycznego samolotu i bezzałogowej platformy cargo. W standardowej konfiguracji może przenosić ładunek do 150 kg na dystansie przekraczającym 1000 km, a do tego jest w dużej mierze aluminiowa, co utrzymuje koszty produkcji na relatywnie niskim poziomie i upraszcza naprawy w warunkach polowych.

To hybryda drona i lekkiego samolotu

I chociaż głównym celem dronów Ultra pozostaje dostarczanie zaopatrzenia, ich architektura pozwala również na pełnienie innych funkcji, w tym rozpoznania i obserwacji, a nawet precyzyjnego zrzutu. Pomaga w tym modułowa ładowania, ze względów bezpieczeństwa nie ujawniono jej układu wewnętrznego, ale wiadomo, że pozwala na szybkie przeładowanie i dostosowanie do różnych typów misji.

Zaprojektowano ją tak, aby załadunek i rozładunek był naprawdę łatwy, a podłoga w luku jest modułowa, co oznacza, że można ją wymienić w bardzo krótkim czasie, aby podjąć się różnych misji
komentuje główny projektant firmy Windracers, Andrew Lock, w wypowiedzi dla BFBS Forces News, które miało okazję zobaczyć nową linię produkcyjną Ultra.

Dron korzysta z dwóch silników oraz zduplikowanego systemu sterowania lotem (to system, który posiada zapasowe niezależne kopie kluczowych komponentów, aby zapewnić ciągłość sterowania w razie awarii jednego z nich), co zwiększa odporność na awarie systemowe i zagrożenia zewnętrzne. Opcjonalne, system może zostać wyposażony w odporne na zakłócenia anteny GPS, które pomagają radzić sobie z interferencjami w środowisku walki elektronicznej.

Modernizacja do 200 kg i 2000 km

Windracers zapowiedział już modernizację platformy, która w nadchodzących miesiącach ma zwiększyć udźwig do 200 kg i jednocześnie wydłużyć zasięg do ponad 2000 km. To oznacza, że dron mógłby w przyszłości operować na odległościach porównywalnych z lotem Londyn-Kijów i dalej, co istotnie zwiększa zakres strategicznego wsparcia logistycznego.

Aktualna linia produkcyjna Windracers, zlokalizowana w Fareham w Wielkiej Brytanii, jest w stanie wyprodukować do 10 dronów Ultra miesięcznie, a w perspektywie najbliższych dwóch lat planowane jest podwojenie mocy produkcyjnych. Firma wskazuje, że maszyny o podobnym połączeniu udźwigu i zasięgu są na rynku rzadkością i nie mają bezpośrednich odpowiedników.

Zobacz również:

Norwegia ogłosiła zakup rosyjskich pocisków do systemów S-300 dla Ukrainy
Militaria

Norwegia ogłosiła zakup rosyjskiej broni dla Ukrainy

Filip Mielczarek
Filip Mielczarek
    Rewolucyjny implant. Przywraca zdolność czytania niewidomym© 2025 Associated Press
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
    Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

    Najnowsze