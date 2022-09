Spis treści: 01 Hiszpański Ascod LT105 pojedzie do Ukrainy?

02 Hiszpańskie Leopardy nie dla Ukrainy

03 Szansa dla lekkich czołgów Pizarro?

04 Rozwiązaniem M113?

Minister Obrony Hiszpanii Margarita Robles poinformowała, że Ukraina zainteresowana jest "nowymi i nowoczesnymi" hiszpańskimi czołgami. Jednakże nie doprecyzowała, który czołg ma na myśli. Jak podaje hiszpański portal La Razon może być kilka możliwości. Jeśli Kijów jest zainteresowany czołgami hiszpańskiej produkcji, może wówczas chodzić jedynie o czołg Ascod LT105. Z drugiej strony mogą być też Leopardy, lekkie czołgi Pizarro i M113.

Jak podaje La Razon, model LT105 jest jedynym hiszpańskim nowoczesnym czołgiem, który może być zaoferowany przez Madryt. Niestety Hiszpania nie posiada odpowiedniej ich liczy na eksport, co oznacza, że musiałyby zostać dopiero wyprodukowane, co może zająć miesiące lub nawet lata.

Hiszpański Ascod LT105 pojedzie do Ukrainy?

Najnowsza wersja czołgu Ascod, czyli LT105 została zaprezentowana w Paryżu w 2021 roku. Lekki czołg, w zależności od modyfikacji, waży od 30 do 50 ton. Wyposażony jest w wieżę od izraelskiej firmy Elbit Systems, a także w działo 105 mm lub 120 mm.

Czołgi z rodziny Ascod są produkowane od 2002 roku i posiadają pancerz reaktywny i kompozytowy. W pierwszych wariantach montowane były działka automatyczne 30 mm Mauser MK 30/2, które są stabilizowane elektrycznie na dwóch płaszczyznach. Ich szybkostrzelność wynosi do 770 pocisków na minutę, a sprzęt może dokładnie atakować cele będące w ruchu. W dodatkowym uzbrojeniu można znaleźć karabin maszynowy 7,62 mm, MG-3, lub FN MAG w zależności od modelu. Maszyny są wyposażone w cyfrowy system kierowania ogniem, zintegrowaną kamerę termowizyjną oraz specjalny cyfrowy komputer balistyczny.

Hiszpańskie Leopardy nie dla Ukrainy

Oba portale La Razon i Bulgarianmilitary zgodnie twierdzą, że Leopardy 2A4 nie zostaną wysłane do Ukrainy. Wszystkie maszyny tego typu od dawna miały być zmodernizowane, a dodatkowa potrzeba unowocześnienia tego sprzętu powstała w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę.

Sprzęt ten ma zostać zmodernizowany m.in. o nową wieżę, by móc bronić się przed dronami, a także o włączenie aktywnego systemu obrony, który ma m.in. wystrzeliwać pociski przechwytujące. Hiszpańskie Leopardy w obecnym stanie nie nadają się do skutecznej walki na froncie. Ponadto ich wysłanie jest uzależnione od zgody Niemiec, gdyż jest to maszyna wykonana właśnie przez ten kraj.

Szansa dla lekkich czołgów Pizarro?

Czołgi Pizarro należą do rodziny Ascod. Madryt posiada ich ponad 220 w swojej armii i są w doskonałym stanie. Jednakże, Hiszpanie bardzo niechętnie podchodzą do ich sprzedaży. Pizarro jest w zasadzie jedynym obecnie czołgiem broniącym terytorium Hiszpanii, ponieważ Leopardy są nieaktywne z powodu modernizacji lub są w bardzo złym stanie. Wysłanie czołgów Pizzaro do Ukrainy może znacznie osłabić hiszpańską obronę.

Rozwiązaniem M113?

Madryt może zaoferować Ukrainie sprzęt M113, jednakże nie są to czołgi, lecz gąsiennicowe pojazdy opancerzone, które pochodzą jeszcze z czasów wojny w Wietnamie. Trzeba nadmienić, że hiszpańskie władze zdążyły zmodernizować znaczną część jednostek tego typu wymieniając m.in. silniki. Pojazdy opancerzone byłyby z pewnością przydatne, jednakże nie zastąpią one czołgów.