Szef ukraińskiego państwowego koncernu zbrojeniowego Ukroboronprom - Herman Smetanin w wywiadzie dla ukraińskiego portalu ArmyInform powiedział, że jego kraj rozpoczął seryjną produkcję dronów uderzeniowych, które zdolne są do rażenia celów znajdujących się w odległości ponad 1 tys. kilometrów od miejsca startu.

Prezes koncernu wypowiedział się także na temat problemów, z jakimi codziennie mierzy się ukraiński przemysł zbrojeniowy. Według Smetanina potęga rosyjskiego przemysłu oraz ogromna ilość surowców, jakimi dysponuje przeciwnik, sprawia, że sami Ukraińcy, aby móc się im przeciwstawić, muszą przyjąć podejście bardziej elastyczne oraz szybko wprowadzać do produkcji nowe wynalazki. Efektem tej polityki jest ogłoszona właśnie masowa produkcja dronów ze sztuczną inteligencją.

Ukraina od dawna atakuje cele w głębi Rosji

Drony kamikaze dalekiego zasięgu są przez Ukraińców używane co najmniej od zeszłego roku do przeprowadzania uderzeń na lotniska, rafinerie czy elementy logistyki. Uderzenia na rafinerie spowodowały spore zamieszanie w Rosji i zagroziły lokalnym zdolnościom do wytwarzania paliw dla wojska.

Do tej pory najdalszym terytorium zaatakowanym przez ukraińskie drony jest Tatarstan znajdujący się około 1,2 tys. kilometrów od granicy Ukrainy z Rosją. Atak był jednak wykonany sprzętem produkowanym "manufakturowo", a teraz w obliczu produkcji seryjnej możemy liczyć na wzmożenie tego rodzaju działań w głębi Rosji.

W zasięgu ukraińskich dronów uderzeniowych znajduje się około 60% rosyjskich rafinerii. Prawdopodobnie więc ataki nie będą w stanie całkowicie załamać produkcji paliw, jednak mogą poważnie utrudnić logistykę.

Ukraińskie drony dalekiego zasięgu wykorzystują sztuczną inteligencję

Ukraińcy do tej pory testowali wiele różnych prototypowych wersji swoich dalekosiężnych dronów bojowych. Jeden z najdalszych ataków wykorzystywał nawet zdalnie sterowaną awionetkę, która przeleciała ponad 1,2 tys. kilometrów i uszkodziła jedną z rafinerii.

Doświadczenia z licznych testów bojowych pokazały, że w celu zapewnienia lepszej skuteczności, drony dalekiego zasięgu powinny być wyposażone w sztuczną inteligencję i to właśnie tego rodzaju konstrukcje są teraz najliczniej używane przez Ukraińców. Dzięki tzw. wizji maszynowej drony potrafią m.in. samodzielnie omijać przeszkody czy lokalizować swoje cele oraz orientować się w przestrzeni.

Dodatkowo, dzięki wyposażeniu każdego drona w komputer z danymi satelitarnymi oraz terenowymi są one całkowicie autonomiczne i nie wymagają żadnej zewnętrznej komunikacji. Sprawia to, że są niewrażliwe na licznie stosowane przez Rosjan zagłuszarki.

Loty bezzałogowców mają być planowane we współpracy z ukraińskimi sojusznikami w taki sposób, aby omijać stanowiska rosyjskiej obrony przeciwlotniczej i jednocześnie uderzać w jak najlepsze cele.

