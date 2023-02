Ukraina otrzyma zaawansowane drony za jednego dolara? Jest haczyk

Zaawansowane drony Reaper MQ-9 za jednego dolara

The Wall Street Journal powołuje się w swoich doniesieniach na otrzymany list nt. oferty. Według niego dyrektor generalny firmy General Atomics, będący także attaché obrony Ukrainy złożył władzom w Kijowie ciekawą ofertę. Dwa produkowane przez jego firmę drony Reaper MQ-9 wraz z systemem ich obsługi i wytrenowaniem załogi, za jednego dolara.

Oczywiście taka oferta brzmi wspaniale. Bądź co bądź rzadko udaje się kupić zaawansowane technologicznie drony bojowe za cenę droższego bochenka chleba. Jednak prócz tego liczone są także inne koszty, niewliczone w promocje. Sama dostawa dwóch dronów będzie kosztować Kijów 10 milionów dolarów, a ich roczne utrzymanie - 8 milionów. Niemniej patrząc na to, że zwykle jeden Reaper MQ-9 kosztowałby kilkanaście milionów dolarów więc każde odcięcie tych kosztów to już naprawdę lukratywna oferta.

Zdjęcie Ukraina zabiega o dostarczenie dronów Reaper MQ-9 już od początku wojny. Wiosną 2022 istniała nawet szansa, że jej prośby zostaną wysłuchane, jednak rząd USA nie zgodził się na przekazanie dronów w obawie przed pozyskaniem ich przez Rosjan / Airman 1st Class William Rosado/432nd Wing Public Affairs / domena publiczna

Propozycja dyrektora General Atomics musi najpierw zostać zaakceptowana przez Biały Dom. Na razie zarówno amerykańscy, jak i ukraińscy oficjele nie potwierdzają doniesień o ofercie. Sama firma zaś nie odpowiada wprost, że faktycznie została złożona, jednak sugeruje, że Reaper MQ-9 niedługo mogą trafić do Ukrainy.

Wierzymy, że Ukraina potrzebuje zdolności takich, jakie oferuje Reaper, i to już wkrótce. General Atomics od wielu miesięcy omawia wymagania ukraińskich sił zbrojnych z ich rządem i pozostaje zdeterminowany, aby wspierać je w każdy możliwy sposób Mark Brinkley, rzecznik prasowy General Atomics, cytowany przez The Wall Street Journal

Reaper MQ-9. Co potrafi podniebny "Żniwiarz"?

Drony, które mają trafić do Ukrainy to starsze modele Reaper MQ-9A. To zupełnie inna kategoria wagowa niż małe drony zwykle wysyłane do Ukrainy. Reaper ma rozpiętość skrzydeł na prawie 20 metrów i rozmiarami dorównuje samolotom. Pozwala mu to na zabieranie aż 1360 kilogramów uzbrojenia.

Zdjęcie MQ-9 Reaper to konstrukcja będąca rozwinięciem drona MQ-1 Predator. Jest maszyną klasy MALE mająca operować na średnim pułapie, przed długi czas / Tech. Sgt. Emerson Nuñez/432nd Wing Public Affairs / domena publiczna

Reaper MQ-9A dzięki turboodrzutowemu silnikowi może osiągać prędkość maksymalną 480 km\h i wysokość 15 kilometrów. Na wspomniane 1360 kilogramów uzbrojenia mogą składać się pociski powietrze-ziemia AGM-114 Hellfire, inteligentne bomby GBU-38 o wadze 230 kilogramów czy bomby kierowane laserowo GBU-12 Paveway II. Niemniej żadne z tego uzbrojenia nie znajduje się na jak na razie na wyposażeniu Ukrainy. Gdyby więc doszło do realizacji oferty Reaper MQ-9A służyłby tylko misjom rekonesansu.

Zdjęcie Brytyjczycy próbowali zmodyfikować swoje drony MQ-9 Reaper, aby mogły przenosić pociski Brimstone 2, które dziś są wykorzystywane w Ukrainie. Testy wykazały ich skuteczność, jednak dotąd nie zostały wprowadzone do pełnej służby na "Żniwiarzach". Podobnie jak pociski przeciwradiolokacyjnymi AGM-88 HARM, które USA dalej próbuje wprowadzić do uzbrojenia drona

Rozwinięte wyposażenie elektroniczne pozwala na prowadzenie dokładnego przeglądu pola bitwy do 23 kilometrów. Reaper MQ-9A pełnił funkcję drona rozpoznawczego w Afganistanie. Jego konstrukcję doceniło wiele krajów, które kupiły ją w ostatnich latach. W październiku 2022 polski MON podpisał z General Atomics umowę na leasing Reaper MQ-9A jako rozwiązanie przejściowe przed stworzenie drona krajowej konstrukcji.