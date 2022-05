13 kwietnia prezydent USA, Joe Biden ogłosił, że jego rząd dostarczy Ukrainie 11 śmigłowców Mi-17, aby pomóc w jej obronie podczas rosyjskiej agresji.

Dostarczone śmigłowe podobno już wykonują misje bojowe. Stany Zjednoczone wysłały również ponad 60 proc. obiecanych pocisków. Według dostępnych informacji sojusznicy USA wysłali już 10 samolotów z pomocą wojskową do Ukrainy w ciągu ostatnich 24 godzin. Broń pochodzi z siedmiu różnych krajów.

Armia ukraińska używa także 74 z 90 haubic dostarczonych przez USA. Okazały się one bardzo skuteczne w walkach z rosyjskim wojskiem.

Mi-17 pomoże Ukrainie?

Mi-17 to śmigłowiec wojskowy wprowadzony do użytkowania w 1975 roku. Został zaprojektowany w ZSRR. Może być wykorzystywany jako śmigłowiec transportowy, ale także może występować w uzbrojonej wersji artyleryjskiej.

W skład załogi wchodzi dwóch pilotów i jeden inżynier. Maszyna może pomieścić 24 żołnierzy lub 4000 kg ładunku wewnętrznego, albo 5000 kg ładunku zewnętrznego.

Sam waży prawie 7,5 tony. Sprzęt napędzany jest przez dwa silniki turbowałowe Klimov VK-2500PS-03, 1800KW. Średnica głównego wirnika wynosi ponad 21 m.

Śmigłowiec jest w stanie osiągnąć prędkość do 280 km/h i dolecieć do celu oddalonego o 800 km na jednym zbiorniku paliwa. Standardowa wysokość, na której leci to około 6 000 m.

W skład uzbrojenia mogą wchodzić rakiety S-8 oraz działka automatyczne UPK-23-250. Rakiety S-8 ważą do ponad 15 kg, ich zasięg wynosi od 2 do 4 km i mogą być wyposażone w głowice przeciwpancerne HEAT, odłamkowe, dymne, czy zapalające.

Niektóre warianty Mi-17 mogą być uzbrojone w przeciwpancerne pociski kierowane, np. Ataka oraz w amunicję precyzyjnie naprowadzaną oraz w dodatkowe karabiny maszynowe.

W roku 2009 rząd USA przekazał cztery śmigłowce tego typu armii pakistańskiej w celu ułatwienia jej operacji antyterrorystycznych. Stany Zjednoczone przekazały helikoptery również armii afgańskiej.

