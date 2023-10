Ukraina prezentuje "Broń zwycięstwa". To nowa kolekcja

Zaczęło się od Wyspy Wężowej i zatopionej Moskwy

Wiele razy mieliśmy już okazję podziwiać ukraińską pomysłowość w odpowiedzi na rosyjską inwazję, zarówno jeśli chodzi o produkcję sprzętu wojskowego, jak i sposoby zbierania funduszy na prowadzenie działań wojennych.



Były internetowe zbiórki, sprzedaż "legendarnej ukraińskiej sól z Sołedaru" czy breloków do kluczy, wyprodukowanych z fragmentów zniszczonych rosyjskich samolotów, a także kolejne pamiątkowe znaczki pocztowe, a zaczęło się od upamiętnienia słynnych słów obrońców Wyspy Wężowej wypowiedzianych do załogi krążownika Moskwa.

Pomysł tak przypadł do gustu Ukraińcom i społeczności międzynarodowej, że od momentu wprowadzenia znaczka do sprzedaży przed placówkami pocztowymi ustawiały się gigantyczne kolejki, a użytkownicy szukali go też na aukcjach internetowych.

Później poszło już z górki, oryginalna grafika prezentująca ukraińskiego żołnierza stojącego nad brzegiem morza i pokazującego środkowy palec w kierunku rosyjskiego okrętu wojennego, doczekała się modyfikacji po zatopieniu tej jednostki.