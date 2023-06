Czy Ukraińcy mogą szybko opracować pocisk o zasięgu 1000 kilometrów?

W ukraińskim programie rozwoju pocisków mają brać udział tylko krajowi producenci. Kijów jest pewien swoich możliwości, bazując to na doświadczeniu. Jak może to być zaskakujące, Ukraina ma naprawdę duże sukcesy w pracach nad pociskami dalekiego zasięgu, mając już za sobą parę programów.



Kilka lat przed wojną Kijów rozpoczął pracę nad pociskiem balistycznym Grom-2/OTRK Sapsan o zasięgu ok. 500 kilometrów. Jeszcze w 2021 roku ukraińskie ministerstwo obrony twierdziło, że program jest na ukończeniu i pocisk szybko osiągnie operacyjność. Prace zahamowała wojna, jednak w marcu tego roku Reznikow stwierdził, że mogą zakończyć się w tym roku mimo konfliktu.

Zdjęcie OTRK Sapsan charakterystyką ma przypominać amerykańskiego ATACMS. Stworzony został jako odpowiedź na rosyjskie Iskandery. Jego uzbrojenie stanowi głowica o masie 500 kilogramów, z ładunkiem odłamkowo-burzącym, penetrującym bądź kasetowym / Wikipedia

Co ciekawe w trakcie wojny pojawiły się informacje, że Grom-2 został użyty przez Ukraińców do walki. W tym samym marcu, kiedy Reznikow zapowiedział możliwość szybkiego wprowadzenia pocisku, Rosjanie twierdzili, że zestrzelili potężny pocisk Grom-2. Niemniej były to informacje niepotwierdzone i mogły być tylko propagandową odpowiedzią na zapewnienia ukraińskiego ministra.

Bez względu jednak na to, czy Grom-2 faktycznie został wykorzystany na wojnie, pewne jest, że Ukraińcy posiadają ten pocisk w jakiejś formie. Dowodzi on, że mają faktyczne możliwości i infrastrukturę do tworzenia własnych pocisków nawet o większym zasięgu. Wznowienie do tego programu tylko pokazuje ukraińską determinację.

Zdjęcie Innym przykładem wysokiego poziomu ukraińskiego przemysłu pocisków rakietowych jest R-360 Neptun, będący przeciwokrętowym pociskiem manewrującym. Kijów zaczął nad nim pracować od momentu inwazji Rosji na Krym. To właśnie ten pocisk zatopił dumę rosyjskiej floty czarnomorskiej, czyli krążownik rakietowy „Moskwa”

Nowe pociski Ukrainy to koszmar Putina

Większy nacisk na opracowywanie pocisków dalekiego zasięgu to niejako wynik niechęci Zachodu do przekazania Kijowowi pocisków ATACMS. Mimo otrzymania w ostatnim czasie brytyjskich Storm Shadow, Ukraina wychodzi z założenia, że potrzebuje więcej tego typu broni.



Ukraińcy coraz częściej dokonują ataków w głąb rosyjskiego terytorium, niszcząc m.in. ważną infrastrukturę na zachodzie wrogiego kraju. Posiadanie precyzyjnej broni o zasięgu aż 1000 kilometrów wzmocniłoby potencjał militarny Ukrainy. Pociski dalekiego zasięgu to zupełnie inna liga niż drony kamikadze. Pozwalałyby na szybkie uderzenie w obiekty dookoła np. Moskwy, wyrządzając większe szkody.

Gdyby Ukraina miała jeszcze dane wywiadowcze o rozmieszczeniu niektórych kluczowych obiektów np. w bazach i lotniskach wojskowych, miejscach stacjonowania obrony czy placówkach badań i produkcji sprzętu wojskowego w Rosji, mogłaby rozpocząć prawdziwą destrukcję wroga od środka swoimi nowymi pociskami. Taka perspektywa na pewno nie pozwoliłaby Putinowi spać po nocach. Czas jednak pokaże, czy zapowiedzi Ukraińców faktycznie się ziszczą i koszmar rosyjskiego dyktatora stanie się rzeczywistością.