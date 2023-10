Jak mogliśmy dowiedzieć się z niedawnych raportów różnych służb, chociaż straty po stronie ukraińskiej nie zbliżają się nawet do rosyjskich, które wynoszą podobno ok. 480 tys. (150-190 tys. zabitych i trwale rannych oraz 240-290 tys. czasowo rannych), to również są dotkliwe. The New York Times pisał na podstawie informacji od anonimowych amerykańskich urzędników, że zginęło ok. 70 tys. żołnierzy ukraińskich, a od 100 do 120 tys. zostało rannych. Dużym problemem jest też wysoki wskaźnik amputacji, co jest wynikiem stosowania przez armię rosyjską głównie artylerii i min - przyjmuje się, że ok. 20-50 tys. ukraińskich żołnierzy straciło na wojnie kończyny.

Reklama

Akupunktura na ból

Ukraina stoi więc przed ogromnym wyzwaniem wygrania wojny i jednocześnie zapewnienia swoim żołnierzom i weteranom możliwości powrotu do zdrowia po urazach fizycznych i psychicznych. A że system opieki zdrowotnej jest oczywiście mocno przeciążony ogromną liczbą przypadków, do akcji wkraczają też wolontariusze - w ciągu ostatnich 12 miesięcy ochotnicy z Kijowa i USA leczyli tysiące weteranów w kijowskim centrum rehabilitacyjnym Lisowa Polana. Część z nich należy do Ukraine Wellness Project (UWP), czyli finansowanego przez USA projekt, który włączył do procesu rehabilitacji m.in. akupunkturę, czyli metodę polegającą na stymulowania ciała przy pomocy metalowych igieł.