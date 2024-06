Służba Bezpieczeństwa Ukrainy to grupa, która zajmuje się przede wszystkim kontrwywiadem oraz zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. Od czasu wybuchu pełnoskalowego konfliktu z Rosją bardzo intensywnie angażują się jednak w walki. Ich jednostka specjalna zwana grupą Alfa już wielokrotnie przeprowadzała brawurowe akcje. Mowa tutaj między innymi o decydujących dla losów Ukrainy walkach w okolicy lotniska Hostomel zimą i wiosną 2022 roku.

SBU zniszczyła rekordową liczbę rosyjskich czołgów

Najbardziej medialnym aspektem obecnej działalności SBU są liczne operacje specjalne przeprowadzane na terytorium Rosji, w tym ataki na lotniska, okręty wojenne oraz przerywanie linii logistycznych przeciwnika. Ostatnio jednak służba pochwaliła się niespodziewanym osiągnięciem - zniszczyła już 1000 rosyjskich czołgów. Są to straty opiewające na co najmniej 2 miliardy dolarów. Rosjanie więc z pewnością mocno odczuli działalność tej dość nielicznej ukraińskiej formacji.

Łącznie Ukraińcom udało się zniszczyć 7974 rosyjskie czołgi według danych podawanych przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Jak widać, udział SBU w tej liczbie jest zaskakująco spory. Prawdopodobnie przez to, że skupia ona najbardziej elitarnych ukraińskich żołnierzy, którzy delegowani są do najważniejszych misji, ale także dlatego, że SBU operuje dużą liczbą dronów, którymi rażą oni pojazdy opancerzone przeciwnika.

Większość z wymienionego tysiąca czołgów została zniszczona w obwodach Donieckim oraz Charkowskim. SBU udało się unieszkodliwić wiele z nich jeszcze zanim dotarły do obszaru, z którego mogły atakować ukraińskie pozycje. Dzięki temu znacznie zmniejszono straty wśród ukraińskich obrońców.

Operatorzy dronów z SBU niszczą wiele cennego rosyjskiego sprzętu

Niedawno SBU udało się także zniszczyć bardzo nowoczesny rosyjski sprzęt walki radioelektronicznej. Mowa o radarze kontrbateryjnym Zoopark wartym około 25 milionów dolarów. Jest on w stanie wykrywać i lokalizować artylerię prowadzącą ostrzał, to właśnie tego rodzaju sprzęt odpowiada za sporą część ukraińskich strat m.in. w polskich Krabach. W całym konflikcie Rosjanie utracili już co najmniej 18 sztuk radarów kontrbateryjnych Zoopark i Zoopark-M.

Operatorom SBU udało się także pod koniec maja zniszczyć rosyjski radar dalekiego zasięgu Nebo-SVU. Sprzęt był warty aż 100 milionów dolarów.