Ukraina testuje kolejną "podróbkę". To lokalny odpowiednik amerykańskiego JDAM-ER

Taki upgrade zapewnia możliwość precyzyjnego ataku na wrogie jednostki oddalone nawet o 28 km, a przy specjalnym systemie skrzydeł, jakim dysponuje JDAM w wersji ER, zasięg zwiększa się do 80 km. W system można wyposażyć bomby o wadze od 230 do 910 kg, które zyskają minimalną dokładność poniżej 5 m, a w przypadku zablokowania lub utraty sygnału GPS 30 m. I chociaż USA długo nie potwierdziły oficjalnie przekazania Ukrainie tego rozwiązania, to nieokreślona "precyzyjna amunicja powietrzna" była częścią pakietu pomocowego o wartości 1,9 miliarda dolarów z grudnia 2022 roku. Boeing niedługo później otrzymał zaś zamówienie na produkcję JDAM-ER opiewające na kwotę 40,5 mln dolarów, więc nie ma mowy o przypadku.



Ukraina produkuje swoją wersję JDAM-ER

Teraz zaś Kijów jest gotowy, by za kilka tygodni rozpocząć testy swojego odpowiednika tego rozwiązania. Inżynierowie od pewnego czasu pracować mają nad precyzyjnymi zestawami do stosowania z bombami z czasów radzieckich, które oprócz dużej celności powinny zapewniać także zwiększony zasięg. Jeśli testy zakończą się pomyślnie, rozpocznie się masowa produkcja, która pozwoli zwiększyć intensywność działań na froncie.



Obecnie głównym problemem ma być podobno właściwy dobór skrzydeł, nadajników i modułu GPS, bo sprzęt musi charakteryzować się wysokim poziomem ochrony przed elektronicznymi systemami walki wroga, aby zapewnić wysoką celność. Warto też pamiętać, że bomby to tylko połowa układanki, bo trzeba również w pewnym stopniu zmodernizować przenoszące je samoloty, aby częściowo zintegrować nowość z systemem sterowania bronią.

Golubcow zauważył również, że Ukraina złożyła duże zamówienie na amerykańskie systemy broni precyzyjnej dla lotnictwa, co wynika z większej liczby samolotów w Siłach Powietrznych Ukrainy, które przeszły odpowiedni proces integracji zachodniego uzbrojenia, co w przyszłości zwiększy intensywność ich użycia. Wystarczy tylko przypomnieć, że ukraińskie siły powietrzne przystosowały niedawno radzieckie samoloty bojowe do użycia amerykańskich bomb GBU-39.