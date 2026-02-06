Ukraina otrzymuje kolejne wsparcie. Pociski już w drodze

Ukraiński minister poinformował dostawach nowej broni po rozmowach ze swoim kanadyjskim odpowiednikiem. Według niego pociski są już przekazywane w ramach inicjatywy Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), czyli zakupu przez kraje NATO broni z zapasów Stanów Zjednoczonych.

Fedorow stwierdził, że ostatnie działania w ramach inicjatywy PURL odegrały decydującą rolę w odparciu zmasowanych rosyjskich ataków powietrznych na Ukrainę. Dostawy nowych pocisków mają pomóc w utrzymaniu obrony.

Ukraina potrzebuje broni przeciwlotniczej do zwalczania rosyjskich ataków, wymierzonych w infrastrukturę energetyczną. Rosjanie chcą rzucić na kolana ukraińskie społeczeństwo, odcinając je od dostępu do ciepła i prądu. Dlatego w styczniu użyli rekordowej liczby bomb i pocisków, o czym pisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

Rozwiń

Broń do ochrony nieba

Fedorow nie zdradził, jakiego rodzaju pociski przeciwlotnicze Ukraina otrzymuje od Kanady. Branżowy portal Militarnyi zauważył, że najprawdopodobniej może chodzić o pociski serii AIM, konkretnie AIM-7, AIM-9 oraz AIM-120. To tych pocisków Ukraińcy używają do niszczenia dronów.

AIM-7 Sparrow to kierowany pocisk rakietowy klasy powietrze-powietrze średniego zasięgu. Ukraina zintegrowała je pociski z wyrzutniami Buk. Pocisk może zestrzeliwać cele o maksymalnym zasięgu 20 kilometrów i wysokości od 8 do 15 kilometrów.

AIM-9 Sindewinder to kierowany pocisk rakietowy klasy powietrze-powietrze krótkiego zasięgu z głowicą naprowadzaną na podczerwień. Ukraińcy używają ich na myśliwcach F-16 oraz naziemnych systemach obrony NASAMS. Mają zasięg 30 kilometrów po odpaleniu z platformy powietrznej oraz 12 z platformy naziemnej.

AIM-120 AMRAAM to kierowany pocisk rakietowy klasy powietrze-powietrze średniego zasięgu, wykorzystywany w Ukrainie na myśliwcach F-16 i systemach obrony NASAMS. Ma zasięg około 70 kilometrów po odpaleniu z platformy powietrznej oraz 30 z platformy naziemnej.

Niezwykła wystawa olbrzymich owadów. Niektóre eksponaty ważą ponad tonę Interia pl © 2026 Associated Press