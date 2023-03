Ukraina umieści urządzenia w kosmosie za pomocą rakiet Elona Muska

Elon Musk pomoże Ukrainie zaistnieć w kosmosie

Prezydent Ukrainy zaprosił Elona Muska do przyjazdu na Ukrainę. Oczywiście, najszybciej stanie się to wówczas, gdy wojna się zakończy wygraną Ukrainy, a sam Musk nie narazi się władzom, jak to już bywało w ostatnich miesiącach. Szef SpaceX oświadczył, że uczyni wszystko, by Ukraina nie utraciła łączności ze światem w kolejnych miesiącach wojny.

Co ciekawe, Elon Musk może być wdzięczny Ukrainie. Otóż w pierwszych tygodniach wojny doszło do potężnych ataków na terminale i satelity Starlink. Szef SpaceX wówczas powiedział, że jego firma jest teraz w trakcie cyberwojny z rosyjskimi hakerami. Tak czy inaczej, to dzięki Ukraińcom udało mu się zabezpieczyć swój Starlink do tego stopnia, że obecnie jest praktycznie nie do zhakowania.