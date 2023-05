Ukraina: Wróg jest gotowy. Braki w wyposażeniu to propaganda z TikToka

Jeden z ukraińskich pułkowników zdradził w wywiadzie dla The New York Times, że doniesienia o słabo wyposażonych Rosjanach na froncie to "więcej propagandy TikToka niż rzeczywistości", zapewniając, że wróg jest dobrze przygotowany.

Ukraińscy żołnierze w Bachmucie /MAREK BEREZOWSKI/ANADOLU AGENCY /AFP