Mi-35M. Co to za maszyna?

Jest to głęboka modernizacja śmigłowców Mi-24W, opracowana na przełomie XX i XXI wieku. W latach 90. cały czasy podstawowym śmigłowcem bojowym Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej pozostawał Mi-24, pomimo, że wprowadzano już jego następcę czyli Ka-50. Jednak liczba nowych śmigłowców była cały czas stosunkowo niewielka, dlatego też zdecydowano się na modernizację posiadanych śmigłowców Mi-24. Do tego celu wyznaczono zakłady lotniczy Rostwiertoł. Głównym celem modernizacji było przedłużenie planowanego okresu eksploatacji śmigłowców Mi-24.

Nowa wersja miała mieć poprawione właściwości lotnych poprzez zwiększenie mocy silników w stosunku do masy maszyny, a także zastosowanie nowego uzbrojenia oraz systemów umożliwiających wykonywanie lotów w dzień i w nocy. Pierwszą wersję Mi-35 M zademonstrowano w 1995 roku.

Śmigłowiec napędzany jest dwoma silnikami ТW3-117WМА lub WК-2500 o mocy 2200 KM każdy, co pozwala mu osiągnąć prędkość 310 kilometrów na godzinę oraz wspiąć się na pułap 5400 metrów. Średnia wirnika to 17,2 metra. Długość śmigłowca to 21, 27 m, a szerokość kadłuba to 1,7 metra. Wysokość wynosi 5,47 m. Masa własna to 8 354 kilogramów. Zasięg maszyny to 460 kilometrów, który może zostać zwiększony dzięki podwieszanymi dodatkowymi zbiornikom z paliwem nawet do 1000 kilometrów.

Dla zwiększenia możliwości bojowych Mi-35M posiada nowe systemy uzbrojenia. Śmigłowiec uzbrojony jest w działko GSz-23W. Na zewnętrznych pylonach mogą być podwieszone wyrzutnie rakiet niekierowanych, bomby, pociski kierowane czy zasobniki do minowania z powietrza. Jako uzbrojenie przeciwpancerne zastosowano ppk Ataka-W. System Ataka-W powstał jako rozwinięcie wcześniejszego systemu Szturm-W. Do walki z celami powietrznymi służą rakiety powietrze-powietrze Igła-W lub opcjonalnie G3-Ch Wega. Liczba miejsc to 8 żołnierzy lub 4 nosze. Ogólna przestrzeń ładunkowa wynosi 2400 kg.