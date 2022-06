Ile sprzętu wojskowego potrzeba Ukrainie? Ukazała się znacząca infografika

Wiktor Piech Militaria

Dziennik Financial Times opublikował infografikę, która porównuje prośby Ukrainy, skierowane do zachodniego świata o sprzęt wojskowy z tym, co już zostało dostarczone lub obiecane. Grafika pokazuje, że jeszcze daleka droga przed Zachodem w zapewnieniu pomocy naszym wschodnim sąsiadom.

Zdjęcie Ukraina potrzebuje jeszcze dużo specjalistycznego sprzętu wojskowego / 123RF/PICSEL