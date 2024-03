Ukraińcy dopadli 2S40 Floks. Rosyjska nowość gryzie piach

Wygląda na to, że ukraińskie wojsko intensyfikuje wysiłki w okolicach Bachmutu, który znajduje się obecnie pod kontrolą Moskwy. Wczoraj pisaliśmy o zniszczeniu rzadkiej rosyjskiej wyrzutni rakiet RBU-6000, którą "upolowały" 80. Brygada Powietrzno-Szturmowa i 45. Brygada Artylerii, a dziś dowiadujemy się o kolejnej udanej misji w regionie. Operator drona FPV z jednostki rozpoznawczo-szturmowej 93. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej zidentyfikował i uderzył w działo samobieżne 2S40 Floks.

Reklama

Całą akcję możemy zobaczyć na nagraniu udostępnionym przez ochotnika i blogera Serhija Sternenko - to przy okazji kolejny dowód skuteczności dronów typu FPV, które stały się nowym trendem tej wojny. I trudno się temu dziwić, bo operatorzy mają tu podgląd na żywo z kamery umieszczonej na jednostce, co gwarantuje dużą łatwość manewrowania w trudnym terenie i skuteczność trafienia w cel. Ukraina zdecydowanie przoduje w tego typu rozwiązaniach, ale w mediach społecznościowych coraz częściej pojawiają się też informacje o rosyjskich rozwiązaniach tego typu.

Wideo youtube

2S40 Floks służy dopiero od kilku miesięcy

Jeżeli zaś chodzi o 2S40 Floks, to z pewnością mamy do czynienia z jednym z najnowszych rosyjskich systemów działających w Ukrainie, bo zaczął on trafiać na wyposażenie rosyjskich oddziałów dopiero w październiku ubiegłego roku. I chociaż jego debiutu nie można zaliczyć do wybitnie udanych, bo pierwszy egzemplarz został zniszczony przez Kijów już kilka dni później - na drodze, zanim w ogóle dotarł na front - to ten samobieżny moździerz kal. 120 mm jest dużym zagrożeniem dla obrońców Kijowa.

To kompleks zaprojektowany przez Centralny Instytut Badawczy "Buriewiestnik" z Niżnego Nowogrodu i produkowany przez zakłady Uraltransmash z Omska, który powstał w ramach projektu badawczo-rozwojowego Sketch. Prace nad nim rozpoczęły się w 2015 roku, a został oficjalnie ujawniony podczas międzynarodowego forum technicznego w Moskwie w 2016 roku. W 2022 roku rosyjskie wojsko zakończyło fazę testów i 2S40 został skierowany do produkcji, by w kolejnym roku trafić na wyposażenie armii.