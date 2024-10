Ukraińcy poderwali potężny samolot, którego boi się Moskwa

Ukraińskie Su-24 przenoszą pociski SCALP i Storm Shadow

Możliwe, że na nagraniu widzimy operację blisko linii frontu, albo z ćwiczeń. Bombowiec lata na niskich wysokościach, co może świadczyć o chęci utrudnienia namierzenia samolotu przez naziemne systemy obrony powietrznej. Przy tym pocisk wykorzystany do ataku to Ch-25ML, posiadający zasięg do 11 kilometrów.

Jednak bombowce Su-24 służą Ukraińcom także jako platformy dla pocisków dalekiego zasięgu. Przenoszą brytyjskie Storm Shadow oraz francuskie SCALP-EG. To właśnie one są obecnie jedną z najgroźniejszych broni Ukraińców.

Oba pociski mogą lecieć na odległość ok. 550 kilometrów. Posiadają specjalną głowicę penetrującą BROACH o masie ok. 450 kilogramów, która potrafi przebić się przez fortyfikacje. Wielka Brytania i Francja zezwoliły Ukrainie na używanie tych pocisków do ataku na przedwojenne terytoria Rosji. Dzięki pociskom Storm Shadow i SCALP-EG Ukraińcy mają nowe zdolności nękania Rosjan, którzy nie mogą czuć się bezpieczni na własnym terytorium. Już wcześniej wykorzystano to uzbrojenie do atakowania m.in. terytoriów Krymu.