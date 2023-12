Ukraińcy pokazali broń, którą zniszczą wszystkie rosyjskie okręty

Wołodymyr Zełenski i dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy zapowiedzieli, że armia dysponuje ogromną flotą morskich dronów kamikadze, za pomocą których coraz częściej będą dokonywane ataki na rosyjskie okręty Floty Czarnomorskiej. W tym roku udało się zniszczyć i uszkodzić kilkanaście ważnych jednostek.

Najlepsze ma jednak dopiero nastąpić. Ukraińcy mają bowiem przygotowywać się do masowych ataków na rosyjskie okręty. Maxim Tucker, dziennikarz The Times, odwiedził tajny ośrodek produkcji i składowania m.in. morskich dronów kamikadze Magura V5. Wiadomo tylko, że znajduje się on gdzieś nad brzegiem południowej części Dniepru, blisko Morza Czarnego.

