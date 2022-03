Na materiale filmowym możemy zobaczyć ukraiński pojazd BTR-4 patrolujący ulice Mariupola. BTR-4 Bucephalus to kołowy transporter opancerzony skonstruowany na Ukrainie w ChKBM. Należy on do Pułku Azow, czyli jednego ze Specjalnych Pododdziałów Ochrony Porządku Publicznego na Ukrainie. Utworzony został w maju 2014 roku w związku z nasilaniem się na Ukrainie separatyzmu prorosyjskiego.

Ukraińscy żołnierze patrolują ulice miasta w celu wykrycia aktywności rosyjskich oddziałów pancernych. W pewnym momencie natrafiają na pojazd wroga. BTR-4 namierza go i neutralizuje. Cała akcja wygląda jakby była sceną z jakiejś gry komputerowej. Tymczasem to prawdziwe życie. Tutaj nie można włączyć pauzy i skoczyć na papierosa czy włączyć gry od nowa.

Mariupol jest jednym z najbardziej zniszczonych miast w Ukrainie od czasu ataku Rosji na naszego sąsiada. Zginęło tam już ponad 1500 mieszkańców, a kolejne tysiące zostało rannych. Władze Rosji przyznały niedawno, że miasto jest zaciekle atakowane i równane z ziemią, ponieważ znajduje się tam właśnie pułk Azow. Mariupol jest też strategicznym miastem portowym.

Sąsiadujące z Mariupolem Melitopol już zostało w pełni zdobyte przez wroga. Specjalna grupa Wagnera, czyli prywatna armia Putina, porwała mera miasta, Iwana Fedorowa, a kilkanaście godzin temu oficjalnie przedstawiono jego następcę, który oczywiście został wybrany przez władze Rosji. Prezydent Ukrainy oświadczył, że Fedorow żyje, ale jest torturowany.