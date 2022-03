Armia ukraińska, jak wiadomo, ma dużo uzbrojenia podobnego do rosyjskiego, ponieważ oba kraje mają poradziecki sprzęt. I dlatego w dużej mierze zdobyty rosyjski sprzęt jest dobrze znany naszemu wojsku. I wystarczy go obsadzić i wziąć do bitwy

powiedział Alexander Kovalenko z Information Resistance.