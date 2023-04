Ukraińcy chcą szybko przeprawiać się przez Dniepr

Ale to nie wszystko. W najnowszym ogłoszonym przez Pentagon pakiecie wsparcia dla Ukrainy, pojawiły się systemy przeznaczone właśnie do budowy mostów i przepraw dla sił lądowych. To kolejna przesłanka wskazująca na możliwość przygotowania planów pokonania Dniepru w obwodzie zaporoskim czy chersońskim i wyzwolenia Melitoplu i Mariupolu czy nawet miast leżących na trasie na Krym.

Obecnie rosyjskie oddziały okupują tereny obwodu chersońskiego i zaporoskiego do linii brzegowej Dniepru. Jeśli kwietniowo-majowa ofensywa ma stać się faktem, to SZU będą musiały przeprawiać się na masową skalę przez największą rzekę Ukrainy. Nad nią leżą również strategiczne obiekty, jak np. Zaporoska Elektrownia Jądrowa w Enerhodarze.

Plan odbicia Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej

Pentagon przeznaczył na dalsze wsparcie Ukrainy 2,6 miliarda dolarów. W sumie Stany Zjednoczone od początku wojny wydały na ten cel blisko 38 miliardów dolarów. Analitycy przewidują, że w kolejnych miesiącach, ukraińska armia otrzyma znacznie więcej sprzętu przeznaczonego do przepraw, by mieć pod kontrolą wyzwalane obszary już za Dnieprem.

Warto przypomnieć, że podczas jesiennego wycofywania się rosyjskiej armii z Chersonia przez Dniepr, okupanci stracili setki żołnierzy i niezliczoną ilość sprzętu. Siły Zbrojne Ukrainy nie chcą popełnić tego samego błędu, gdyby kontrofensywa nie przebiegała po ich myśli. Najważniejszym aspektem jest, by móc szybko budować przeprawy i ewakuować się z zagrożonych obszarów.