Ukraińcy rozbili potężną kolumnę pancerną pod Synkiwką

Ciężkie walki o Synkiwkę

Kolumna przedarła się na teren wsi, gdzie desantowano część piechoty. Rozgorzały ciężkie walki, gdzie Ukraińcy bronili się w zajętych budynkach. W tym czasie pancerna kolumna jechała dalej, desantując rosyjskich żołnierzy i wspierając walki swoją siłą ognia.

Ostatecznie to jednak Ukraińcy okazali się lepsi, wypierając rosyjską piechotę. Gdy skierowali swój ogień na pojazdy, niszczyli je jeden po drugim. Z dziewięciu pojazdów do rosyjskiej bazy wróciły tylko cztery. Wśród zniszczonych maszyn były m.in. wozy BWP-2 oraz najprawdopodobniej czołg T-72.

Zdjęcie Wraki zniszczonych wozów Rosjan pod Syńkiwką / t.me/ivan_dvorichna / materiał zewnętrzny

Jedno z wielu starć o ważny teren

Nawet tak katastrofalne ataki nie zniechęcają Rosjan do ponownych szturmów. Zdobycie Synkiwki to dla nich taktyczna szansa ataku na Kupiańsk. Wieś stanowiłaby idealny przyczółek do bezpośrednich szturmów na wschodnią część miasta. Sami Ukraińcy nie chcą stracić Kupiańska ze względów logistycznych i wizerunkowych.

Gdy Rosjanie kontrolowali Kupiańsk na początku wojny, miasto było centrum zaopatrzeniowym, skąd amunicja i prowiant przechodziły do atakujących oddziałów na kierunku charkowskim. Rosjanie liczą pewnie, że zdobywając to miasto, mogą zacząć przygotowania do ruszenia z dalszą ofensywą na Charków. Z punktu wizerunkowego dla Rosjan sukcesem byłoby odbicie miasta straconego w czasie ukraińskiej kontrofensywy z 2022 roku.