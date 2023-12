Taki popis wyrzuca wszelkie wojskowe procedury bezpieczeństwa do kosza, no ale czego nie robi się dla dobrego efektu. Idealnie podsumował tę akcję prorosyjski kanał dva_majors, który do filmu dał opis "Nasi żołnierze to ludzie o niepohamowanej odwadze. Tak bardzo spieszą się, by uderzyć wroga, że nie patrzą na to, co dzieje się wokół nich"

Krok od najdziwniejszej katastrofy

Perspektywa filmu może wywoływać wrażenie, że Su-25 przeciął tor lotu rakiet. Jednak można zauważyć, że pilot przeleciał obok wyrzutni, zachowując resztki zdrowego rozsądku. Gdy samolot zbliżył się do wystrzeliwanych rakiet, pilot przechylił skrzydło bardziej w lewo, aby mieć pewność, że rakiety go nie sięgną.

Nawet z tym wykonywanie takich manewrów to proszenie się o kłopoty. Chwila nieuwagi, czy zła ocena linii przelotu tak nisko nad ziemią i laureata nagrody Darwina całej wojny. Przy tym byłoby to jednak nie lada "osiągnięcie". Zestrzelić samolot za pomocą wyrzutni niekierowanych rakiet to już wyższa sztuka.

Rosyjski Su-25 prawie zestrzelony

Gdyby popis nie poszedł po myśli Rosjan, mogliby dopisać do strat jeden z najważniejszych bombowców wojny. Su-25 nie jest najnowocześniejszym ani najlepszym samolotem na froncie, ale jest jedną z najliczniej wykorzystywanych maszyn przez obie strony konfliktu. Słynie przede wszystkim ze swojej wytrwałości.

Su-25, ze względu na charakter walk wojny rosyjsko-ukraińskiej, ma problemy na froncie. Wystawiony jest na ogień licznych wyrzutni MANPADS, które może obsługiwać pojedynczy żołnierz, przeloty nad pozycjami wroga stwarzają dla tej maszyny ogromne ryzyko. Na Su-25 polują m.in. polskie wyrzutnie PPZR Piorun.



Podstawowe parametry techniczne Su-25:

Wejście do służby: 1981

Długość: 15,5 m

Rozpiętość skrzydeł: 14,3 m

Wysokość: 4,8 m

Maksymalna waga startowa: 18,6 t

Maksymalna waga ładunku bojowego: 4 t

Napęd: 2x silniki R-95Sh

Prędkość maksymalna: 950 km\h

Pułap: 7 km

Uzbrojenie: 1x działko 30 mm GSh-30-2 i 10 punktów mocowań na bomby i rakiety