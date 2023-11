Ukraińcy pacyfikują Grupę Wagnera w Sudanie

Teraz okazuje się, że SBU na ogromną skalę prowadzą działania przeciw grupie Wagnera na terenie całego Sudanu. Kilka miesięcy temu, dyrektor ukraińskiego wywiadu Kyryło Budanow zapowiedział, że: "Ukraina zniszczy rosyjskich zbrodniarzy wojennych w dowolnym miejscu na świecie, bez względu na to, gdzie się znajdują".

Na opublikowanym najnowszym filmie pokazano, jak oddział SBU pacyfikuje bojowników grupy Wagnera w jednej z dzielnic Chartumu w Sudanie. Najpierw obserwowano rosyjskich najemników w kilku obiektach, a następnie na miejscu pojawili się przedstawiciele sił specjalnych. Ukraińcy zaatakowali zajęte obiekty za pomocą granatników i wyrzutni rakietowych.

Wideo youtube

Rosja chce obalić rząd w Sudanie

Działania SBU w Afryce nie są przypadkowe. Trwająca od kwietnia wojna w Sudanie jest dla Rosji szansą na zwiększenie swoich wpływów w Afryce m.in. właśnie poprzez działalność Grupy Wagnera. Najemnicy mieli wesprzeć tam bojówki Sił Szybkiego Reagowania, których celem jest obalenie rządu. Prawdopodobnie za całym przedsięwzięciem likwidacji bojówek wspieranych przez Kreml stoi też wywiad USA.

Chociaż Kreml wielokrotnie zapowiadał zakończenie działalności grupy Wagnera, to jednak ostatecznie do tego nie doszło, nawet po śmierci Jewgienija Prigożyna. Rosyjskie media podają, że aktualnie na czele najemników stanął syn Jewgienija Prigożyna, a mianowicie Paweł Prigożyn. Jego zadaniem jest rekrutacja nowych członków do działań na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Obecny konflikt pomiędzy Izraelem a Hamsem i Hezbollahem również jest szansą dla Putina na zwiększenie wpływów w regionie, gdzie ludność islamska wydaje się być coraz bardziej prorosyjska.