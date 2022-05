W mediach społecznościowych pojawił się filmik dokumentujący wystrzelenie trzech pocisków Brimstone. Specyfika tej broni powoduje, że są one programowalne i każda z nich może uderzyć w inny cel. Bardzo ciekawy jest nosiciel tych pocisków użyty na Ukrainie. Zostały one odpalone z Fiata Ducato, co oczywiście jest pewną improwizacją, która jest dopuszczalna w ramach prowadzonych działań wojennych. Brimstone pozwala na strzelanie z ukrycia i pozostawanie poza zasięgiem przeciwnika. Kluczowe jest w przypadku tego pocisku szybkie zajęcie stanowiska, następnie odpalenie pocisków, a potem zmiana pozycji.

Czym jest pocisk Brimstone?

Jest to brytyjski kierowany pocisk rakietowy klasy powietrze-ziemia. Często jest on porównywany, a zewnątrz podobny do amerykańskiego pocisku AGM-114 Hellfire. Został on zaprojektowany początkowo w celu spełnienia wymagań brytyjskich sił powietrznych na przeciwpancerny pocisk dalekiego zasięgu zdolny do rażenia wrogich pojazdów opancerzonych z bezpiecznej odległości, nawet tych posiadających pancerz reaktywny. Wymagania na taki pocisk zostały opracowane na podstawie doświadczeń wyniesionych przez brytyjskie siły zbroje z wojny w Zatoce Perskiej.

Pocisk Brimstone to broń rodzaju "wystrzel i zapomnij", która pozwala na rażenie celów z bardzo dużą precyzją. Jego zasięg wynosi 12 kilometrów, ale najczęściej odpalany jest z odległości 8 kilometrów. Masa wynosi 48,5 kilograma, a broń posiada rakietowy napęd na paliwo stałe. Pocisk przemieszcza się z prędkością od 1,3 do 1,5 Macha. Radar pocisku umożliwia rozpoznanie celu z dużą dokładnością, dlatego możliwe jest zaprogramowanie ataku na określony typ celów, a także dla uzyskania najlepszego efektu, w określone jego miejsce

Pierwsze naziemne odpalanie pocisków miało miejsce w 1999 roku i odbyło się na poligonie Yuma Proving Ground w Arizonie. Pierwsze odpalenie z pokładu samolotu odbyło się we wrześniu 2000, pocisk wystrzelono z maszyny Tornado GR.4.