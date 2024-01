Ukraińcy weszli do Rosji, przeszli 650 km i zniszczyli bombowce

Ukraińscy żołnierze sabotują bazy na terenie Rosji

Skuteczny atak w obwodzie nowogrodzkim i przeniesienie bombowców na Półwysep Kolski było dobrą informacją dla Ukrainy. Wystrzeliwane stamtąd pociski teraz sporo dłużej lecą do Ukrainy, a to oznacza, że mieszkańcy mają znacznie więcej czasu na schronienie się. I ten fakt już widać po mniejszej liczbie zabitych i rannych mieszkańców Ukrainy w ostatnich potężnych atakach rakietowych.

Niestety, w trakcie powrotu z akcji w rosyjskim obwodzie nowogrodzkim, ukraińscy wojskowi (pod przywództwem Olega Babija) wpadli w pułapkę i starli się z Rosjanami. Dowódca ukraińskiej jednostki, 30 sierpnia 2023 roku, został śmiertelnie ranny i zmarł. Pośmiertnie został odznaczony Orderem "Złotej Gwiazdy" Bohatera Ukrainy.

Tu-22M jest bombowcem średniego i dalekiego zasięgu. Głównym jego zadaniem jest przeprowadzanie uderzeń bombowo-rakietowych na naziemne cele. Oprócz wykonywania konwencjonalnych operacji uderzeniowych, może również przeprowadzać ataki jądrowe. Maszyna była produkowana od 1971 roku do 1997 roku. Powstało wówczas prawie 500 egzemplarzy.

Czym jest rosyjski samolot Tu-22M3?

Sprzęt napędzany jest przez dwa silniki odrzutowe NK-22 lub NK-25 o ciągu 140,23 kN każdy. Długość samolotu wynosi ponad 41 m, a powierzchnia nośna to ok. 183 metrów kwadratowych. Tu-22M waży aż 54 000 kg i może rozpędzić się do nawet 2300 km/h (wersja Tu-22M3). Z kolei prędkość przelotowa wynosi 900 km/h.

Samolot może osiągać pułap 14 000 m i przy pełnym zbiorniku paliwa może pokonać nawet 7 000 km (Tu-22M3). Aby wzbić się w powietrze, potrzebuje długiego pasa startowego o długości minimalnej aż 2100 m. W przypadku lądowania maszyna potrzebuje pasa o długości minimum 1300 m.

W skład uzbrojenia mogą wchodzić kierowane pociski rakietowe powietrze-powietrze oraz bomby o maksymalnej masie łącznej do 24 000 kg. Do przenoszenia amunicji służą cztery węzły podwieszeń oraz specjalna komora bombowa. W podstawowym zestawie znajdują się trzy pociski powietrze-ziemia Raduga Ch-22, które są zdolne do przenoszenia głowic nuklearnych lub pociski Raduga Ch-15 o krótkim zasięgu, które są wykorzystywane do przełamywania obrony powietrznej przeciwnika.