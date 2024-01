Spektakularne rakietowe potwory minują Morze Czarne

Systemy rakietowe RBU-6000 na bazie czołgów T-80B

Bomby o masie 120 kilogramów wystrzeliwane są z wyrzutni z prędkością ok 400 m/s. Zostały one wyposażone w zapalnik kontaktowy UDW-60 oraz akustyczny niekontaktowy WB-2 o zasięgu działania do sześciu metrów. Co ważne, za pomocą tego systemu można także atakować cele naziemne w strefie przybrzeżnej. Przy okazji tematu RBU-6000 nie można nie wspomnieć, że te wyrzutnie znajdują się również na polskim okręcie ORP "Kaszub". Ukraińcy najbardziej nie mogą uwierzyć w fakt, że ten sprzęt do zadań morskich, używany jest również do uderzania na ich pozycje na lądzie. To pokazuje, jak Rosjanie się mocno zdesperowani i brakuje im tradycyjnej broni.

Analitycy militarni podają, że ostatnimi czasy Rosjanie budują coraz więcej lądowych wyrzutni bomb głębinowych. Oznacza to, że nawet gdyby Ukraińcom udało się wyzwolić Krym, to będą mieli ogromny problem z rozminowaniem wód Morza Czarnego, by zacząć w pełni kontrolować półwysep i bronić go za pomocą swoich jednostek morskich. Analitycy sądzą, że jeśli Rosjanie będą minować wody Morza Czarnego w tym tempie, co obecnie, to proces rozminowania w przyszłości może potrwać wiele lat.