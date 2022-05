2S22 Bogdana - pierwsza ukraińska haubica z NATO-wskim kalibrem

Bogdana jest ukraińską prototypową samobieżną haubicą kalibru 155mm na podwoziu kołowym KrAZ-6322 opracowanym przez przedsiębiorstwo AutoKrAZ w Krzemieńczuku. Prace nad nią rozpoczęły się w 2015 roku, a w 2018 weszła do służby. Na razie wyprodukowano dopiero 1 egzemplarz. Jej masa wynosi 28 ton, a szybkostrzelność 6 pocisków na minutę. Przewodzi 20 sztuk amunicji i posiada zautomatyzowany system ładowania. Może ostrzeliwać cele pociskami rozdrabniającymi do 40 kilometrów, a pociskami wspomaganymi rakietami nawet do 60 kilometrów. Załogę stanowi 5 osób. Zasięg operacyjny pojazdu to 1200 kilometrów.

Reklama

Celem armatuhaubicy jest rażenie stanowisk dowodzenia, jednostek pancernych i zmechanizowanych, baterii artylerii oraz stanowisk łączności i fortyfikacji. System kontroli ognia składa się z komputera balistycznego i działonowego, a wyświetlacze zostały umieszczone w opancerzonej kabinie (chroniącej załogę przed ostrzałem z broni małokalibrowej) oraz w tylnej części pojazdu. Jest to również pierwszy ukraiński zestaw artyleryjski NATO-wskiego kalibru, który został opracowany kilka lat temu. Obecnie Ukraina dostaje od państw zachodnich haubice razem z amunicją w tym kalibrze.

Obecnie ukraińskie wojska lądowe dysponują samobieżnymi armatohaubicami m.in. 152-mm 2S19 Msta-S, 2S3 Akacja i 2S5 Hiacynt-S, 122-mm 2S1 Goździk, 203-mm armatami samobieżnymi 2S7 Pion.

Bogdana nie przechyli wojny w Donbasie na korzyść Ukrainy, ale jest jasny sygnałem, że ukraiński przemysł wytwarza już sprzęt kompatybilny z NATO-wskim. Zdecydowanie jednak może to zrobić zachodnia artyleria, której coraz więcej dociera do Ukraińców, a sama charakteryzuje się większym zasięgiem niż rosyjskie odpowiedniki.