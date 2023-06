Ukraińcy zaskoczeni tym, co zrobili Rosjanie w Czonharze

Wczoraj (22.06) Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły atak rakietowy na most w pobliżu miejscowości Czonhar, który przecina cieśninę między Krymem a obwodem chersońskim. Władze okupacyjne zapowiedziały, że most został zamknięty dla transportu drogowego na ok. 20 dni. W tym czasie most ma zostać naprawiony, ale analitycy uważają, że nie będzie w użytku co najmniej do sierpnia.

Tymczasem rosyjska armia bardzo szybko zareagowała na całe to wydarzenie. Było to pokłosie zwołania przez Władimira Putina pilnego spotkania Rady Bezpieczeństwa, by omówić możliwości poradzenia sobie z tym problemem. 24 godziny później obok poważnie uszkodzonego mostu pojawiła się przeprawa pontonowa.

